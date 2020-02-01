Брянские следователи расскажут, где служили в армии
Сотрудники регионального Следственного управления Следственного комитета РФ в преддверье Дня защитника Отечества расскажут жителям Брянщины, где служили в армии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Армейские фотографии следователей с краткой информацией, в каких войсках и на каких должностях они отдавли воинский долг Родине, будут опубликованы в аккаунтах СУ СКР по Брянской области в социальных сетях: ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм.
Для затравки на официальном сайте управления опубликовали армейские фотографии старшего следователя из Бежицкого района Брянска Ивана Дюбко. Он в 2015 — 2016 годах проходил срочную службу сперва старшим химиком в химических войсках на территории Брянщины, затем — сапером-разведчиком в спецназе ГРУ.
Ранее похожую акцию анонсировало ГУ МВД по Брянской области. Полицейские начали делится в соцсетях армейскими фотографиями и историями о своей службе.
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