Брянцы в пятницу увидят фильм об Александре Барыкине
В пятницу, 21 декабря в брянском Городском Дворце культуры и искусств состоится показ документального фильма «Живая душа», который посвящен жизни популярного в 1980-е годы певца и музыканта Александра Барыкина и рассказывает ее подробности, неизвестные поклонникам его таланта и коллегам по сцене.
После показа фильма пройдет творческая встреча с его режиссером и сценаристом Сергеем Зарковым, музыкантом, автором-исполнителем и другом артиста Сергеем Матвеевым и актером театра Луны Михаилом Бабичевым, сыгравшим роль Приказчика в фильме «Холоп».
Александр Барыкин был автором саыше 500 песен и основателем нового музыкального направления русское регги.
Возрастное ограничение: 12+.
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