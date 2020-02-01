Брянцы в пятницу увидят фильм об Александре Барыкине

В пятницу, 21 декабря в брянском Городском Дворце культуры и искусств состоится показ документального фильма «Живая душа», который посвящен жизни популярного в 1980-е годы певца и музыканта Александра Барыкина и рассказывает ее подробности, неизвестные поклонникам его таланта и коллегам по сцене.

После показа фильма пройдет творческая встреча с его режиссером и сценаристом Сергеем Зарковым, музыкантом, автором-исполнителем и другом артиста Сергеем Матвеевым и актером театра Луны Михаилом Бабичевым, сыгравшим роль Приказчика в фильме «Холоп».

Александр Барыкин был автором саыше 500 песен и основателем нового музыкального направления русское регги.

Возрастное ограничение: 12+.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 20 февраля, в новом зале открывшегося после капитального ремонта кинотеатра «Победа» брянцы увидят фильма «Калашников» о создателе легендарного автомата.