В Брянске ищет работу «десятилетний мужчина»
В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду появилась фотография любопытного объявления. Автор называет себя десятилетним мужчиной и предлагает услуги по выносу мусора. В объявлении также указаны часы работы и расценки — с 7:00 до 19:00 и 10 рублей соответственно. Для заинтересованных указан контактный телефон.
«Пока есть взрослые мужики-халявщики, которые жалуются, что нет работы, есть 10-летние мужчины, которые уже понимают, как можно зарабатывать. Респект таким!», — пишет автор публикации.
Одобрили поведение подростка и комментаторы. Нашелся и скептик, который предположил, что мальчишке крутит мозги одноклассница, и он вынужден зарабатывать на угощение для нее в школьном буфете. Однако ему возразили, что даже если и так, лучше заработать на такие расходы, чем клянчить у родителей.
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