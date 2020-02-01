В Брянске ищет работу «десятилетний мужчина»

В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в среду появилась фотография любопытного объявления. Автор называет себя десятилетним мужчиной и предлагает услуги по выносу мусора. В объявлении также указаны часы работы и расценки — с 7:00 до 19:00 и 10 рублей соответственно. Для заинтересованных указан контактный телефон.

«Пока есть взрослые мужики-халявщики, которые жалуются, что нет работы, есть 10-летние мужчины, которые уже понимают, как можно зарабатывать. Респект таким!», — пишет автор публикации.

Одобрили поведение подростка и комментаторы. Нашелся и скептик, который предположил, что мальчишке крутит мозги одноклассница, и он вынужден зарабатывать на угощение для нее в школьном буфете. Однако ему возразили, что даже если и так, лучше заработать на такие расходы, чем клянчить у родителей.