В Брянске 23 февраля устроят арт-викенд для детей и подростков

23 февраля в кинотеатре «Победа» пройдет арт-викенд для детей и подростков (возрастное ограничение 6+) с праздничной программой «Аты-баты». Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.

Программа включает эстафеты, конкурсы на силу, ловскость и смекалку и армейский флэшмоб с призом для лучшего танцора.

А на втором этаже фойе кинотеатра будет проходить выставка рисунков юных брянцев в честь 75-летия Победы.

Начало программы в 12:00.

Ранее мы сообщали, что в кинотеатре «Поебда» 21 февраля покажут фильм «Живая душа» о певце и музыканте Александре Барыкине.