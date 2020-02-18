В Брянске 23 февраля устроят арт-викенд для детей и подростков
23 февраля в кинотеатре «Победа» пройдет арт-викенд для детей и подростков (возрастное ограничение 6+) с праздничной программой «Аты-баты». Об этом в среду сообщила мэрия Брянска.
Программа включает эстафеты, конкурсы на силу, ловскость и смекалку и армейский флэшмоб с призом для лучшего танцора.
А на втором этаже фойе кинотеатра будет проходить выставка рисунков юных брянцев в честь 75-летия Победы.
Начало программы в 12:00.
Ранее мы сообщали, что в кинотеатре «Поебда» 21 февраля покажут фильм «Живая душа» о певце и музыканте Александре Барыкине.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
Международная сеть детских балетных школ «Балет с 2 лет» совместно с макрорегиональным филиалом (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» в 2019 году запустили сервис речевой аналитики. Для оценки качества работы своих сотрудников школа впервые в России начала применять аудиобейджи.
В предпраздничные и праздничные дни (с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта 2020 года) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели занятие по электробезопасности для младших школьников, посещающих детский городок в торгово-развлекательном центре «Мельница» в Брянске. Это новая форма взаимодействия с детьми, которую используют энергетики филиала в работе, направленной на предупреждение случаев детского электротравматизма.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.