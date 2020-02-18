В двух брянских библиотеках провели патриотические акции для школьников
В брянских библиотеках №1 им Л. Добычина и №2 в среду провели библиокэшинги для девятиклассников. Библиокэшингом называется разновидность популярной у молодежи и не только квест-игры, известной как геокэшинг. Задача — тоже найти тайник. Только поможет в этом навык ориентирования не на местности, а в библиотеке. Предстоящие День защитника Отечества и юбилей Победы определили военную тематику игры.
Ребятам пришлось продемонстрироват знание истории Великой Отечественной войны и истории региона в военные годы, пословиц и поговорок на военную тему, найти ответы на каверзные вопросы об истории партизанского движения, собрать партизанский вещмещок, расшифровать и составить донесение разведчика.
Им также рассказали о работе поисковиков, историю создания поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» и биографию ее автора и дали послушать фрагменты поэмы в исполнении Олега Табакова.
Ранее мы сообщали, что 23 февраля в кинотеатре «Победа» пройдет программа военно-патриотической тематики для детей и подростков.
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 14 февраля 2020г. состоялся семинар и брифинг на тему: «Требования к рекламе компаний-застройщиков».
На семинаре присутствовали представители компании «БКЖС-ГРУПП».
Международная сеть детских балетных школ «Балет с 2 лет» совместно с макрорегиональным филиалом (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» в 2019 году запустили сервис речевой аналитики. Для оценки качества работы своих сотрудников школа впервые в России начала применять аудиобейджи.
В предпраздничные и праздничные дни (с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта 2020 года) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели занятие по электробезопасности для младших школьников, посещающих детский городок в торгово-развлекательном центре «Мельница» в Брянске. Это новая форма взаимодействия с детьми, которую используют энергетики филиала в работе, направленной на предупреждение случаев детского электротравматизма.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.