В двух брянских библиотеках провели патриотические акции для школьников

В брянских библиотеках №1 им Л. Добычина и №2 в среду провели библиокэшинги для девятиклассников. Библиокэшингом называется разновидность популярной у молодежи и не только квест-игры, известной как геокэшинг. Задача — тоже найти тайник. Только поможет в этом навык ориентирования не на местности, а в библиотеке. Предстоящие День защитника Отечества и юбилей Победы определили военную тематику игры.

Ребятам пришлось продемонстрироват знание истории Великой Отечественной войны и истории региона в военные годы, пословиц и поговорок на военную тему, найти ответы на каверзные вопросы об истории партизанского движения, собрать партизанский вещмещок, расшифровать и составить донесение разведчика.

Им также рассказали о работе поисковиков, историю создания поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» и биографию ее автора и дали послушать фрагменты поэмы в исполнении Олега Табакова.

Ранее мы сообщали, что 23 февраля в кинотеатре «Победа» пройдет программа военно-патриотической тематики для детей и подростков.