В Советском районе устроили концерт для ветеранов

В ГДК Советского района Брянска в среду прошел концерт в честь предстоящего Дня защитника Отечества для проживающих в районе ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и участников боевых действий. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Во время официальной части ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали в честь юбилея Победы. В церемонии вручения участвовали глава района Алексей Колесников, депутаты областной Думы Вячеслав Губанов и Евгений Саттаров игорсовета Марина Соболевская.

Затем на сцену вышли артисты и музыканты. Особое впечателние произвели военные песни в исполнении оркестра регионального пограничного управления ФСБ и песня «Офицеры», которую исполнили Александр Удлер и Брянский городскмй духовой оркестр под управлением Михаила Сюрина. Им зал устроил настоящую овацию.

Ранее мы сообщали, что в двух библиотеках Брянска в канун Дня защитника Отечества провели библиокэшинг военно-патриотической тематики для девятиклассников.