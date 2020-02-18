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В Брянске чиновник ответит за нерасторопность и спихивание работы на других

Опубликовано Вчера, 18:43

Брянец, направивший письменное обращение в госжилинспекцию и не получивший в положенный срок ответ, пожаловался в областную прокуратуру.

Прокурорская проверка показала, что в жилинспекции не только не направили ответ заявителю в предусмотренный законом срок, но и необоснованно переадресовали его обращение в другую организацию, к компетенции которой затронутый в обращении вопрос не относится.

На зама начальника инспекции, у которого находилось в работе обращение, завели административное дело. Ему грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

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