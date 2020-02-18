В Новозыбкове прокуратура обеспечила лекарствами больного диабетом

В прокуратуру Новозыбковского района пожаловался инвалид, страдающий сахарным диабетом. В районной больнице ему в нарушение закона не выписывали рецепт на бесплатное приобретение тест-полосок для замера уровня сахара в крови. Для больных диабетом такие средства диагностики считатся жизненно необходимыми и по программе государственных гарантий предоставляются бесплатно.

Надзорное ведомство направило иск в суд, и тот обязал региональный департамент здравоохранения обеспечить инвалида рецептом.

Ранее мы сообщали, что в Брянске чиновники от здравоохранениями выделили инвалиду бесплатно лекарства на 300 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.