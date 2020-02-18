Начинающий брянский таксист выложил в соцсети откровенные фото пьяных пассажиров
Брянец, который, по его утверждению, последние три месяца подрабатывает в такси, выложил в группе «Подслушано Брянск» откровенные кадры пассажиров в салоне его машины, сделанные видеорегистратором.
Вечером накануне публикации он вез двух мужчин и одну женщину из Брянска в Сельцо. До секса в салоне, по его словам, все-таки не дошло, но фотографии получились говорящие сами за себя.
«Надеюсь, никто не узнает сапоги жены или часы мужа», — пишет автор сообщения.
По завершении поездки мужчины заплатили ему пять тысяч рублей и сказали потратить их на женщин с пониженной социальной ответственностью.
Участники обсуждения в основном не поддержали автора. Высказывались, что это частная жизнь, личное дело каждого, а плата за поездку — более чем достаточная компенсация причиненных по пути неудобств. Хотя отдельные участники высказывались, что личное дело — это когда дома, а не в такси.
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