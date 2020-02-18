Глава СУ СКР по Брянщине встретится с жителями Унечи

Обеспечение льготными лекарствами налажено, но проблемы ещё есть. Почему СЛУЧАЮТСЯ перебои с поступлением в аптеки некоторых видов важных лекарств? Часто ли сейчас возникают эти проблемы и как с ними борются?

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В праздничные дни 24 февраля и 9 марта изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с Брянской и Калужской областями.

Школьники-победители природоохранной акции получили награды. Акция по сбору использованных батареек проходила с декабря 2019 г. по январь 2020-го в школах Смоленска.

В Глинке запланированы реконструкция здания и строительство котельной. Во время рабочей поездки в Глинковский район губернатор в райцентре осмотрел дом, где должна после ремонта разместиться баня. Реагируя на обращения местных жителей, он также внепланово проверил состояние дороги на ул. Ленина.

Ранее мы сообщали , что в начале февраля личный прием жителей региона провел председатель областной Думы Владимир Попков.

Прием пройдет в помещении межрайонного следственного отдела в райцентре по адресу: улица Пролетарская, 9. Начало в 11:00.

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