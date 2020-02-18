«Брянский скиталец» посмеялся над слухами об отставке начальника УМВД Брянщины

Телеграм-канал «Брянский скиталец» в четверг иронично откомментировал появившиеся ранее слухи о скорой отставке начальника областного УМВД генерал-майора полиции Владислава Толкунова.

«"Знатоки очередной раз оказались в луже. И причина в том, что федеральные многомудрые аналитики не интересуются регионами и мало следят за процессами, там происходящими. Иначе бы знали, что "шалости на белорусском направлении" в том числе уже привели к внезапной отставке начальника брянского УМВД Кузьмина, правда, еще 1,5 года назад. Причем разбирательство по этим проделкам ведется до сих пор», — пишет «Брянский скиталец».

На этой неделе информацию, что Владислав Толкунов якобы подал в отставку, распространил Телеграм-канал WarGonzo. Якобы уже написанной главным полицейским региона рапорт на канале появнили, что аналогичные подали главы УМВД всех регионов, граничащих с Республикой Беларусь, и делается это, чтобы перекрыть каналы контрабандного ввоза в РФ санкционных продуктов. Вскоре Владислав Толкунов эти слухи опроверг.