Для брянцев стала сенсацией фотография детей на дереве
В сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в четверг опубликовали фотографию двух мальчишек лет 10 на вид, играющих на дереве.
«Внимание!!! Внимание!!! Я обнаружила вымирающий тип детей, которые в 21 век ЕЩЁ лазят по деревьям! На мой вопрос, почему залезли, у вас же компьютеры дома, ответили: "Там скучно, да и с другом на дереве веселей, будем строить летом тут шалаш!!!" Молодцы!!! Родители не ругайте их!», — пишет автор публикации.
Основная масса комментаторов согласилась, что речь если не об умирающем, то об исчезающем виде точно. Некоторые предположили, что через пару лет и эти ребята переключатся на гаджеты. Отдельные скептики высказывали предположения, что мальчишки ищут закладки или находятся под воздействием снюса. Другие отмечают, что лучше пусть сидят за компьютером, а то еще упадут или начнут воровать стройматериалы для шалаша.
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