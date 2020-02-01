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Полиция в пятницу проведет торжественный развод на площади Партизан

Опубликовано Сегодня, 16:31

В 16:00 пятницы, 21 февраля, полиция в Брянске проведет торжественный гарнизонный развод комплексных сил и средств, задействованных в охране общественного порядка и безопасности движения в городе. Церемония пройдет на площади Партизан и будет приурочена к предстоящаему Дню защитника Отечества. Об этом в четверг сообщило УМВД по Брянской области.

Непосредственными участниками станут полицейские, сотрудники ГИБДД, кинологи, росгвардейцы, сотрудники конвойной службы и ЧОПов. Приглашены чиновники, силовики и представители РПЦ.

Будут награждены отличившиеся по службе полицейские, выданы ключи от служебных ввтомобилей, а спецназ Росгвардии продемонстрируют боевые приемы. В финале все участники пройдут по площади Партизан маршем.

Проводить развод будет начальник областного УМВД генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

 

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