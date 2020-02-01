В Злынке назначили нового прокурора

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.

В праздничные дни 24 февраля и 9 марта изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион с Брянской и Калужской областями.

Школьники-победители природоохранной акции получили награды. Акция по сбору использованных батареек проходила с декабря 2019 г. по январь 2020-го в школах Смоленска.

В Глинке запланированы реконструкция здания и строительство котельной. Во время рабочей поездки в Глинковский район губернатор в райцентре осмотрел дом, где должна после ремонта разместиться баня. Реагируя на обращения местных жителей, он также внепланово проверил состояние дороги на ул. Ленина.

Для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев в Смоленском регионе МЖД ежегодно реализуются комплексные мероприятия. В течение года более чем в 50 учебных заведениях Смоленщины железнодорожники проведут открытые уроки, викторины и конкурсы на знание правил безопасности нахождения на объектах стальных магистралей, раздадут памятки и буклеты, содержащие основные правила поведения на железной дороге.

Романченко родился в 1975 году в селе Бутовск Клинцовского района. В 2004 окончил академию прокуратуры, работу в надзорном ведомстве начал в период обучения, имеет чин советника юстиции.

Ранее Романченко был замом прокурора Клинцовского района, еще раньше — помощником прокурора и следователем.

На должность прокурора Злынковского района приказом генерального прокурора РФ был назначен Алексей Ромаченко. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

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