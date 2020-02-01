В Брянске зацвели подснежники

В группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в четверг была опубликована фотография подснежников. Поделившаяся снимком участница сообщества Евгения Кириченко пишет, что фото сделано в Брянске.

Комментаторы отмечают, что в силу особенностей этой зимы цветы впору переименовать в надпочвенники, и опасаются, что найдутся умники, которые сорвут подснежники и продадут.

Ранее мы сообщали, что для участников одного из брянских пабликов стала сенсация фотография двух мальчишек лет 10 на вид, сидящих на дереве.