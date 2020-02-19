В Брянске обрядили в камуфляж фигуру волка на Телецентре

Участница сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте Нина Егорова опубликовала в четверг фотографию предпраздничного креатива — фмгурки волка в районе Телецентра, наряженную, видимо, по случаю предстоящего Дня защитника Отечества в камуфляжные куртку и головной убор.

Однако большинство комментаторов остались не в восторге от креатива неизвестных авторов. Сочли. что в новом обличье фигурка смотрится уныло и убого, и предложили обрядить ее в канун 8 марта в «лифчик и бабкины панталоны» и украсить радужными флагами, так как после смены пола волк станет трансгендером.

Ранее мы сообщали, что брянцы опубликовали в соцсетях фото первых подснежников.