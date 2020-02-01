В Злынке проведет личный прием областной прокурор

Прокурор Брянской области Александр Войтович 27 февраля проведет личный выездной прием в Злынке. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

Прием будет проходить с 12:00 до 14:00 в районной прокуратуре по адресу: Злынка, ул. Республиканская, 136.

Чтобы попасть на прием жителям Злынски и района нужно предварительно записаться. Сделать это можно в будни, лично посетив районную прокуратуру, или по телефону в Злынке: (48358) 2-10-84.

При себе обязательно иметь паспорт, желательно — заявление с основными аргументами и, если обращались в какие-либо официальные организации, включая прокуратуру, копии ответов.

Ранее мы сообщали, что в Злынке назначен новый районный прокурор. Эту должность занял Алексей Романченко, прежде работавший замом прокурора Клинцовского района.