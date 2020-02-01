Умер бвыший ректор БГТУ

В четверг умер бывший ректор и президент Брянского государственного технологического университета Виктор Буглаев. Об этом сообщил официальный сайт вуза.

Прощание с покойным состоится в субботу, 22 февраля, с 11:00 до 12:30 в первом учебном корпусе БГТУ (вход со стороны бульвара 50-летия Октября).

Буглаев был видным ученым в сфера аэродинамики и теплопереноса в энергетических машинах. Был почетным гражданином Брянска и области, академиком ряда российских и зарубежных академий. Имел звания Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, почетного работника газовой промышленности.