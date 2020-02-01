Брянцы весной смогут слетать в Краснодар за 888 рублей
Авиакомпания «Азимут», которая осуществляет перелеты из Брянска в Сочи и Краснодар и обратно, запустила акцию «Весне дорогу». По акционному тарифы брянцы смогут улететь в столицу Кубани за 888 рублей в один конец и по той же цене вернуться назад. Информация об этом была опубликована в группе брянского аэропорта во ВКонтакте.
Продажи билетов по акции уже стартовали и продлятся до 15 марта. Глубина продаж не уточняется.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания открыла продажи билетов в Сочи и Краснодар на летний сезон. Однако участники группы брянского аэропорта в ВК жаловались, что мест по самым дешевым тарифам от 1100 рублей в Краснодар и от 2580 рублей в Сочи было мало и их сразу размели.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Задавайте вопросы, УФАС на связи Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».
19 февраля 2020 года в Брянском УФАС России по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.80, состоялся семинар с представителями ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» на тему: «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером форума «Цифровая трансформация бизнес-процессов в предпринимательстве», который состоялся в Брянске 20 февраля. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории дискуссионной площадки.
В 2020 году планируется провести ремонт расположенных в Брянской и Калужской областях 10 железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру.
В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.