Брянцы весной смогут слетать в Краснодар за 888 рублей

Авиакомпания «Азимут», которая осуществляет перелеты из Брянска в Сочи и Краснодар и обратно, запустила акцию «Весне дорогу». По акционному тарифы брянцы смогут улететь в столицу Кубани за 888 рублей в один конец и по той же цене вернуться назад. Информация об этом была опубликована в группе брянского аэропорта во ВКонтакте.

Продажи билетов по акции уже стартовали и продлятся до 15 марта. Глубина продаж не уточняется.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания открыла продажи билетов в Сочи и Краснодар на летний сезон. Однако участники группы брянского аэропорта в ВК жаловались, что мест по самым дешевым тарифам от 1100 рублей в Краснодар и от 2580 рублей в Сочи было мало и их сразу размели.