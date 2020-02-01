Сотрудники ГИБДД позравили брянских водителей с мужским праздником

В пятницу инспекторы ГИБДД совместили рейд по выявлению пьяных за рулем с предпраздничной акцией. Всех остановленных в центре Брянска водителей они поздравляли с 23 февраля, не забыв, однако напомнить о правилах безопасного вождения и недопустимости пьяной езды даже в праздник. Об этом сообщил ОГИБДД по Брянску.

Сотрудники ГИБДД вручали водителям памятки по безопасности движения, светоотражающие жилеты и портмоне для документов.

Водители, со своей стороны, проявили интерес к акции и охотно фотографировались с инспекторами, держа в руках хэштеги «#нольпромилле».