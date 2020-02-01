Молодые брянские спасатели встретились с ветераном войны

В ГУ МЧС по Брянщине молодые спасатели встретились с ветераном войны Яковом Шустерманом 95 лет. Об этом сообщил в пятницу официальный сайт ведомства.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран хорошо помнит события Великой Отечественной, в которых участвовал на фронте, и увлекательно о них рассказывает.

«Находясь на фронте, я сделал следующие выводы. Солдат жил один-два дня. Мог ходить в атаку один-два раза. Второе — мы стойко переносили тяготы службы. Каждый воин был мастер своего дела. Никто не жаловался на трудности. Несмотря на национальности, была крепкая войсковая дружба. Мы чувствовали поддержку тыла», — сказал он, в частности, молодым сотрудникам МЧС.

Ранее мы сообщали, что у памятника воинам-афганцам в Брянске в преддверье Дня защитника Отечества и 20-й годовщины боя псковских десантников в Аргунском ущелье открыли памятную аллею с бюстами брянцев, погибших в том бою и удостоенных посмертно высшими государственными наградами.