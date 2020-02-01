Брянцы обсуждают ноу-хау коммунальщиков

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в субботу появилась фотография труб в подъезде, обильно оклееных изолентой. «У вас так когда-нибудь заваривали изолентой трубы???», — вопрошает автор публикации.

Большинство комментаторов склоняются к тому, что изолента должна использоваться классическая синяя. Некоторые вспомнили и черную советскую.

«Если сварки нет то на первое время можно и изолентой, ни холодная сварка ничего не выдержит, а ещё хорошо слой силикона и сверху крепкую изоленту, и сверху железный хомут можно»,— пишет один из комментаторов.

«Тут уже никакая сварка не поможет, трубы менять нужно», — замечает другой.

Ранее мы сообщали, что участники паблика, обсуждая фотографию погрузки микроавтобуса в мусоровоз, предположили, что это отправляют в утиль машину, на которой доставили в инфекционную больницу гражданку Китая, которую в ночь на пятницу высадили в Суземке из поезда Киев — Москва по подозрению на коронавирус.