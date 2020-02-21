В Брянске зацвела верба

Телеграм-канал «Брянский скиталец» поделился накануне вечером фотографией цветущей вербы.

«Вот и верба зацвела в Брянске... а до Вербного воскресенья ещё далеко...», — пишет ведущий канала.

Вербное воскресенье в православной традиции отмечается за неделю до Пасхи, которая в этом году будет праздноваться 19 апреля.

Ранее мы сообщали, что брянцы выложили в соцсети фотографии цветущих подснежников.