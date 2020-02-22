Жительница Фокинского района пожаловалась на червя в водопроводе

Жительница Фокинского района Брянска выложила в сообщество «Подслушано Брянск» фотографию длинного червя, которого, по ее словам, обнаружила в воде из водопроводного крана.

«Народ, когда воду из под крана наливаете вы ее проверяете? Вот такая живность живёт в водопроводной воде. Причем он живой», — написала она.

Участники паблика высказали мысли, что из крана в квартиру автора поступает не только вода, но и еда, и что для рыбаков это возможность сэкономить на наживке.

Ранее мы сообщали, что брянцы обсуждали в соцсетях ноухау коммунальных служб — трубы в подъезде, оклееные изолентой вместо сварки.