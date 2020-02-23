На Набережной в Брянске заметили голую и босую женщину

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне опуликовали фотографию голой и босой женщины, которая в таком виде шла по Набережной.

Женщина была завернута в полотенце и шла босиком в сопровождении мужчины, одетого вполне по сезону.

«Потеплело в городе, но не настолько же», — комментирует автор публикации.

Участники обсуждения предположили, что женщина могла находиться под воздействием психоактивных веществ.

Ранее мы сообщали, что жительница Фокинского района опубликовала в соцсетях фото червя, который, по ее словам, был пойман в воде, которую она набрала из крана.