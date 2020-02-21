Брянцы в четверг увидят фильмы с кинофестиваля «Журавли»

В брянском городском Дворце культуры и искусств в четверг, 27 февраля, состоится показ короткометражных фильмов из программы кинофестиваля «Журавли» имени Алексея Баталова.

Перед началом показа перед зритялями выступит Ольга Баталова, ведущая киноклуба и генеральный продюсер фестиваля. Она расскажет об этом мероприятии подробнее.

Начало показа в 19:00 Возрастное огранчиение: 12+.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее воскресение в Брянске пройдут проводы Масленицы. Праздничные площадки будут работать во всех районах города.