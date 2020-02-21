Водоканал оценил подключение частного дома к водопроводу в более чем 1,6 млн рублей

Брянцев во вторник шокировала публикация в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте. Участница сообщества Наталья Рыжова выложила фото сметы, которую ей выставил водоканал за подключение частного дома к городскому водопроводу. Прокладку ста метров труб до ее дома оценили в более чем 1,6 млн рублей.

«Вопрос к тем, кто проводил воду в частный дом. За 100 метров от трубы водопровода до частного дома за подвод воды горводоканал затребовал 1 650 810 рублей, технические условия не даёт^ ответ подпишите? договор оплатите и получите тех.условия, и никак по-другому. Куча заявлений и жалоб результатов не дали. Кто сталкивался с таким беспределом? Подскажите! Посоветуйте! Как получить тех. условия в горводоканал?», — пишет она.

Комментаторы советуют женщине обращаться в прокуратуру, УФАС и Роспотребнадзор, произвести врезку незаконно и потом заплатить 100 тысяч рублей штрафа или пробурить на участке скважину.