Водоканал оценил подключение частного дома к водопроводу в более чем 1,6 млн рублей
Брянцев во вторник шокировала публикация в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте. Участница сообщества Наталья Рыжова выложила фото сметы, которую ей выставил водоканал за подключение частного дома к городскому водопроводу. Прокладку ста метров труб до ее дома оценили в более чем 1,6 млн рублей.
«Вопрос к тем, кто проводил воду в частный дом. За 100 метров от трубы водопровода до частного дома за подвод воды горводоканал затребовал 1 650 810 рублей, технические условия не даёт^ ответ подпишите? договор оплатите и получите тех.условия, и никак по-другому. Куча заявлений и жалоб результатов не дали. Кто сталкивался с таким беспределом? Подскажите! Посоветуйте! Как получить тех. условия в горводоканал?», — пишет она.
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