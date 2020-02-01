В Севске прокуратура выбивает у местных властей жилье для сироты

В Севскую районную прокуратуру обратилась жительница района, которой власти не предоставили жилье по договору социального найма, положенное ей как сироте.

Не было предоставлено помещение, и пока шла проверка.

Поэтому надзорное ведомство направило в районный суд иск, где требует обязаеть райнные власти обеспечить сироту квартирой.

Ранее мы сообщали, что в Стародубе предоставят квартиры местным врачам и сиротам в строящемся в райцентре пятиэтажном доме.