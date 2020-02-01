В Белые Берега привезли мощи святой Матроны
В поселок Белые Берега привезли на поклонение мощи святой Матроны. Об этом утром среды сообщила учатница местного сообщества во ВКонтакте.
«В Белобережскую Иоанно-Предтеченскую мужскую пустынь (Белобережский санаторий) привезли мощи Матушки Матроны. Будут находиться в монастыре до 2 марта. Доступ к мощам открыт круглосуточно. Можно приносить живые цветы!»,— пишет она.
Мощи святой Матроны Московской постоянно хранятся в столице на территории Покровского женского монастыря (метро Таганская, Марксистская). Матрону принято просить об исцелении, помощи в житейских и семейных делах, избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, решении финансовых проблем, помощи в работе и учебе, избавлении от страданий.
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