Умерла бывшая главврач поликлиники БАЗ

В Ростовской области, где жила последние годы, умерла бывшая главврач брянской городской поликлиники №7 (поликлиника БАЗ) Тамара Музыкантова. Од этом сообщил департамент здравоохранения Брянской области.

Музыкантова родилась в Брянске, окончила медучилище, работала медсестрой в областной детской больнице. Затем, окончив мединститут в Иванове, по возврашении на Брянщину и стала работать терапевтом в медсанчасти Бежицкого сталелитейного завода. В 1975 году она возглавила введенную при ее участнии в эксплуатацию поликлинику Брянского автомобильного завода. Смогла позаботиться о новом оборудовании, мебели, ремонте, быстро подобрала кадры.

На административной работе она оставалась до 2003 года, затем перешла на должность тератевта. Работала участковым терапевтом и в Ростовской области, куда переехала в 2009 году.

Музыкантова имела звание Заслуженный врач РФ и нагрудный знак Отличник здравоохранения, избиралась депутатом городского и районного советов, возглавляла районную комиссию здравоохранения в Бежице, была членом обкома профсоюза работников здравоохранения.