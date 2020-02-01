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Жителей Брянщины принял областной прокурор

Опубликовано Сегодня, 12:34

Областной прокурор Александр Войтович в среду провел личный прием жителей региона в приемной президента в Брянске. Об этом сообщило возглавляемое им региональное надзорное ведомство.

За время приема ему поступило восемь заявлений.

Пришедние на прием жаловались на нарушения жилищных прав, массовую гибель пчел по вине агропроизводителей, качество медицинских услуг, незаконное уголовное преследование. 

Проркурор распорядился проверить все поступившие заявление и взял работу с ними под личный контроль.

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