В бывшем ДК ДХЗ дятьковцы смогут проститься с бывшим директором местного торга

В четверг, 27 февраля, в МКДЦ (бывшиий ДК ДХЗ) в Дятькове с 10:00 до 12:00 пройдет церемония прощания с бывшим директором Дятьковского торга Изаилом Кривопальцевым, которого не стало во вторник, 25 февраля. Ему было 72 года.

Кривопальцев родился в 1948 году в Клинцах. Дятьковский торг возглавил в 1983 году по рекомендации горкома КПСС. До этого окончил техникум и институт, отслужил в армии, работал в разных торговых организациях Брянщины. Жителям района запомнился как профессионал и прилежный семьянин.

Не раз был избран депутатом в районный совет. Имел звания Отличника советской торговли и Заслуженного работника торговли РФ.