В Брянске многодетные и приемные семьи отметят Маслиницу в пятницу

В пятницу, 28 февраля, в Городском выставочном зале на бульваре Гагарина отпразднуют Масленицу приемные и многодетные семьи брянцев. Праздник для них организуют Центр по работе с молодежью и семьями Брянска и Комплексный центр социального обслуживания Советского района. Об этом сообщила мэрия.

Празднование начнется в 16:00. Программа включает выступление ансамбля шумовых инструментов «Сувенир» и воспитанников детской музыкальной школы №3, конкурсы и игры с Пиратом. А завершится все традиционным чаем с блинами.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье в Брянске ограничат движение транспорта в местах масленичных гуляний.