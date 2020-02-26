На Брянщине рассмотрели три ходатайства заключенных о помиловании

Региональная комиссия по вопросам помилования рассмотрела поступившие ей ходатайства трех заключенных во время выездного заседания, состоявшегося в воспитательной колонии для несовершеннолетних, где отбывает наказание автор одного из ходатайств. Об этом сообщило в четверг региональное управление ФСИН.

На месте участники комиссии могли поговорить с самим несовершеннолетним арестантом, узнать, в каких условиях он жил до ареста, что толкнуло его на преступление и какими мотивами он руководствовался, подавая ходайтайство.

Двое других заключенных, подавших ходатайства, отбывают сроки в брянской исправительной колонии №2.

Ходатайство будут переданы на рассмотрение губернатору, а затем — президенту, который и примет окончательное решение.

Ранее мы сообщали, что региональный мусорный оператор заказал в ИК-2 очередную партию сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов.