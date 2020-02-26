Поиск по сайту
Поиск по сайту

На Брянщине рассмотрели три ходатайства заключенных о помиловании

Опубликовано Вчера, 16:17

Региональная комиссия по вопросам помилования рассмотрела поступившие ей ходатайства трех заключенных во время выездного заседания, состоявшегося в воспитательной колонии для несовершеннолетних, где отбывает наказание автор одного из ходатайств. Об этом сообщило в четверг региональное управление ФСИН.

На месте участники комиссии могли поговорить с самим несовершеннолетним арестантом, узнать, в каких условиях он жил до ареста, что толкнуло его на преступление и какими мотивами он руководствовался, подавая ходайтайство.

Двое других заключенных, подавших ходатайства, отбывают сроки в брянской исправительной колонии №2.

Ходатайство будут переданы на рассмотрение губернатору, а затем — президенту, который и примет окончательное решение.

Ранее мы сообщали, что региональный мусорный оператор заказал в ИК-2 очередную партию сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов.

Фото
 1450
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Раздельному сбору мусора на Брянщине посодействуют заключенные
  • В Володарском районе с контейнеров для раздельного сбора мусора пропали крышки
  • В «денинской» колонии в Клинцах не повышают культуру заключенных
  • 10 вымогателей терроризировали «денинскую» колонию в Клинцах
  • Трое заключенных ограбили магазин в Клинцовской колонии
    • Новости регионов
    В Смоленске презентовали эскиз макета мемориального панно
    16:21:34 27-02-2020
    В областном центре показали эскиз макета мемориального панно, его создали из фото героев войны.
    Смолянам рекомендуют одеваться потеплее
    14:42:20 27-02-2020
    Теплую одежду прятать не стоит, выходя на улицу, следует не забывать про дождевики и зонтики – такие советы дают в региональном гидрометцентре смолянам, поскольку погода, утверждают они, 28 февраля будет еще совсем не весенняя.
    Смоленские школы подпишут «Антибуллинговую хартию»
    14:30:05 27-02-2020
    В школах Смоленской области планируют апробировать психологическую программу «Травли NET», соответствующее соглашение в конце 2019 года с авторами проекта заключила некоммерческая организация «Море добра».
    В Заднепровье 13 домов остались без воды
    12:49:56 27-02-2020
    27 февраля в Заднепровском районе Смоленска случилась авария на водопроводе, в результате более трех тысяч человек оказались без воды.
    Подозреваемый в краже из жилого дома задержан в Краснинском районе
    12:24:43 27-02-2020
    Полиция Краснинского района завела уголовное дело на неработающего, ранее неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, который подозревается в краже.
    На Шевченко в Смоленске фура и «Жигули» вступили в «битву»
    12:03:10 27-02-2020
    27 февраля в областном центре на улице Шевченко случилась авария с участием большегруза «Магнит» и «Жигулей», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    Лента новостей
    Вчера, 19:30
    Директора предприятия-банкрота оштрафовали на 40 тысяч рублей
    Вчера, 18:29
    Брянский горсовет предложил ужесточить нормы превышения скорости
    Вчера, 18:20
    Брянские депутаты изменили минимальную площадь участков для садоводства
    Вчера, 17:39
    В Брянске благоустроят больше дворов
    Вчера, 17:20
    Строители сделали пять ростверков и три опоры для Литейного моста
    Вчера, 16:33
    В Брянске отремонтируют Октябрьский мост и построят дорогу на Авиационной улице
    Вчера, 16:17
    На Брянщине рассмотрели три ходатайства заключенных о помиловании
    Вчера, 16:02
    Раздельному сбору мусора на Брянщине посодействуют заключенные
    Вчера, 15:45
    На улице Горбатова загорелся троллейбус (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 15:25
    На Брянщине усилят контроль над качеством молочной продукции
    Вчера, 14:55
    Брянские сувениры обанкротились
    Вчера, 14:49
    В Красногорском районе чиновника осудили за махинации с чернобыльскими льготами
    Вчера, 14:32
    На Брянщине к 1 июля полностью автоматизируют оплату проезда
    Вчера, 14:11
    Жителей Фокинского района примут прокурор и начальник отдела полиции
    Вчера, 13:55
    В Брянске согласовали проект восстановления дома инженера Боровича
    Вчера, 13:07
    В Брянске многодетные и приемные семьи отметят Маслиницу в пятницу
    Вчера, 12:48
    Борис Пайкин посетил предприятия в Дятькове
    Вчера, 12:31
    В Брянске на Масленицу ограничат движение
    Вчера, 12:16
    Налоговики напомнили брянцам о сроках подачи декларации 3-НДФЛ
    Вчера, 11:49
    Житель Клинцов осужден за торговлю контрафактом
    Вчера, 11:40
    В Брянске на прошлой неделе выявили 59 пьяных водителей
    Вчера, 10:30
    В Карачевском районе подросток подозревается в краже Запорожца
    Вчера, 09:31
    Мэр Брянска провел личный прием горожан
    Вчера, 09:18
    Депутат Борис Пайкин изучил вопросы импортозамещения в Жуковке
    Вчера, 08:50
    Мэр Брянска отчитался перед депутатами
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 13:16
    Над Брянском прозвучал "Московский бит" в исполнении Валерия Сюткина
    Вчера, 11:47
    Расписание двух пригородных поездов в Брянской области изменится в начале марта в связи с ремонтно-путевыми работами
    Вчера, 11:36
    Более 27 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2020 году
    26-02-2020, 14:30
    Впервые в Брянске с гастролями МХАТ имени Горького.Пресс-конференция.
    26-02-2020, 12:55
    Цифра изменит ДНК бизнеса. Малое и среднее предпринимательство в регионе качественно меняется
    Актуальные темы
    Деловые новости Не публиковать в Яндекс
    Впервые в Брянске с гастролями МХАТ имени Горького.Пресс-конференция.
    Новости Общество
    Водоканал оценил подключение частного дома к водопроводу в более чем 1,6 млн рублей
    Общество О главном
    Фотограф из Брянска опубликовала кадры откровенной фотоссессии
    Происшествия На дорогах О главном
    На улице Романа Брянского случилось масштабное ДТП
    Общество О главном
    Почти половина молочной продукции в школах и больницах Брянщины оказалась фальшивой
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Состоялся семинар «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».19 февраля 2020 года  в  Брянском УФАС России  по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д.80, состоялся семинар с представителями  ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» на тему: «О практике применения Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, изменения в законе в 2020 году».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи

    «Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи«Ростелеком» в год 75-летия Великой Победы, с 1 мая 2020 года отменит на постоянной основе плату за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
    РЖД новости
    Расписание двух пригородных поездов в Брянской области изменится в начале марта в связи с ремонтно-путевыми работами

    Расписание двух пригородных поездов в Брянской области изменится в начале марта в связи с ремонтно-путевыми работамиВ начале марта в Брянской области на Унечском направлении изменится расписание двух пригородных поездов. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами. Обслуживание инфраструктуры необходимо для повышения безопасности и надежности перевозок.

    МРСК новости
    "Россети" призывают власти на местах активнее передавать компании бесхозяйные энергообъекты

    Глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.