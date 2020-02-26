В Брянске благоустроят больше дворов

В аудитории №7 в помещении брянской мэрии в 12:00 пятницы, 28 февраля, откроется заседание муниципальной общественной комисии по реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Об этом с четверг сообщила мэрия Брянска.

На заседании будет расширен перечень дворов, которые предполагается благоустроить в этом году.

Ранее мы сообщали, что городские власти утвердили проект благоустройства Привокзальной площади.