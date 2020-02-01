В ДК Железнодорожников пройдет фестиваль КВН и стендапа

В ДК Железнодорожников в Фокинском районе Брянска 21 и 22 марта будет проходить международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+». Об этом в пятницу сообщила мэрия.

Участие в фестиваля подтвердили восемь команд. Это брянские СТЭМовцы из «Квартала 311» и «ПУМ-ПУ-РУМ» и команды из Владимира, Калуги, Курска, Иваново и Гомеля. Не исключено, что до 4 марта, когда завершится прием заявок, ряды участников пополнятся.

Состав жюри пока окончательно не определен и держится в секрете, но в мэрии обещают, что это имена, известные поклонникам КВН и стендапа.