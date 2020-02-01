В БГТУ в субботу пройдет день открытых дверей

Брянский государственный технический университет в субботу, 29 февраля, проведет день открытых дверей для будущих абитуриентов этого года. Их будут ждать в учебном корпусе №2 БГТУ на бульваре 50 лет Октября, 7 в актовом зале на третьм этаже. Об этом сообщает официальный сайт вуза.

В 14:00 торжественная часть откроется выступлением первого проректора по учебной работе. Затем выступят деканы факультетов, директоры институтов и заведующие кафедр. После абитуриенты смогут пообщаться с представителями приемных комиссий факультетов в аудиториях: