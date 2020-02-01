В Выгоничах суд обязал двух матерей выделить детям доли в жилье

Выгоничский райсуд обязал двух жительниц района выделить доли их детям в жилье, купленном с участием материнского капитала. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Что обе матери не выполнили обязательтв выделить доли в купленном с привлечением материнского капитала жилье детям, прокуратура района выяснила в процессе проверок, и подала иски в суд. Оба иска были удовлетворены.

В случае покупки жилья с участием материнского капитала закон обязывает покупатели выделить доли в таком помещении всем членам семьи — обоим родителям и каждому ребенку, а не только тому, рождение которого дало семье право на субсидию.