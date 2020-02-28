В Брянске почтили память псковских десантников

В воскресенье исполнилось ровно 20 лет со дня подвига псковских десантников, принявших бой в Аругунском ущелье. В честь этой даты брянские чиновники возложили цветы к памятникам бойцам. Об этом сообщила мэрия Брянска.

У бюстов десантников из Брянска, которые были недавно открыты у памятника «Круговая оборона», цветы возлагали зам губернатора Александр Коробко, замы главы Брянской городской администрации Антон Вербицкий и Николай Голубокий, глава Советской районной администрации Алексей Колесников и воины-десантники.

Главы Советского и Фокинского районов возложили цветы на могилы Героя Российской Федерации Олега Ермакова и Героя Российской Федерации Сергея Василева.