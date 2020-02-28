В Клинцах выложили в соцсеть фото экстремала

Строительные компании, которые возводят жилые дома в Киселевке Смоленского района, не уделяют внимания благоустройству дворов, подъездных дорог, об этом 2 марта на встрече губернатору Алексею Островскому сообщила глава райадминистрации Ольга Павлюченкова.

Смоленскую ТЭЦ-2, которую запустили в 1973 году в работу, ожидает модернизация. В Москве 2 марта на эту тему состоялась встреча губернатора Алексея Островского с гендиректором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым.

В Смоленском районе отремонтируют дороги, об этом стало известно 2 марта во время встречи губернатора Алексея Островского с главой райадминистрации Ольгой Павлюченковой.

2 марта в областном центре на улице Конева случилась авария с участием трех машин, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

В Смоленской области перед судом предстанут гендиректор и работник юридической фирмы.

В комментариях к фото участники сообщества предположили, что человек курит в окне после запрета делать это на балконе.

Фотографию мужчины, сидящего, свесив ноги на улицу, в окне балкона пятого этажа, выложили накануне в сообщество «Подслушано Клинцы» во ВКонтакте.

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