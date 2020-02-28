В соцсети опубликовали фото глубокой лужи у Бежицкого рынка

Фотографию глубокой лужи на улице Ульянова рядом с Бежицким рынком опубликовали в понедельник в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

Показателем глубины выступает лестница, которая стоит в луже без поддержки.

В комментариях участники сообщества высказывают предположения, что это лестница на другое полушарие, вход в портал Средиземья, последствия экстренной эвакуации черепашек ниндзя или инструмент водопроводчика, который измеряет глубину.