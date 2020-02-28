На улице Калинина микроавтобус растерял груз

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте в понедельник опубликовал фотографии рассыпавшегося на проезжую часть груза из микроавтобуса.

Как пишет автор публикации, инцидент произошел на улице Калинина в Брянске на горке по пути к Покровской горе.

«Растеряли», — констатирует автор.

На проезжую часть высыпались в основном бутылки с водой.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях опубликовали фотографию глубокой лужи на улице Ульянова, в которой стоит лестница.