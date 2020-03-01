Брянские полицейские встретились с лицеистами

Брянские полицейские встретились со страшеклассниками лицея №1 имени Пушкина. Об этом в понедельник сообщило областное УМВД.

Майор внутренней службы, инспектор по особым поручениям УМВД Виктория Красная рассказала лицеистам о правилах и порядке приема в учебные заведения системы МВД и показала фильм о работе полиции.

Капитан внутренней службы, старший инспектор отделения профессиональной подготовки УМВД по Брянску Лариса Куркина, заслуженный мастер спорта и участницы Олимпиады в Турине, рассказала о физической подготовке будуших полицейских.

А полковник милиции в отставке Александр Фирсов рассказал о важности профессионального роста полицейских и обмена опытом между молодыми полицейскими и их коллегами.

Перед лицеистами также выступила вокальная группа УМВД России по Брянской области «Виват, офицеры!» с авторской песней «Бессмертный полк».