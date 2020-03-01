Зам прокурора проведет выездной прием в Навле

В следующую среду, 11 марта, зам прокурора области Шойсорон Доржиев проведет выездной прием жителей Навлинского района.

Прием будет проходить с 11:00 до 13:00 в помещении районной пракуратуры: Навля, ул. Л. Карповой, 4.

Предварительно записаться на прием нужно в рабочие дни по телефону в Навле: (48342) 2-23-00. Или при личном визите в районную прокуратуру.

При себе желательно иметь копии ответов на ранее сделанные обращения в органы власти и надзорное ведомство. Обязательно также предъявить паспорт.