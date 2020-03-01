Маршрутка №49 вышла на линию с незакрывающейся дверью

Участиник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте во вторник опубликовал видеоролик, снятый в салоне брянской маршрутки № 49.

Дверь пассажирского салона оказалась неисправной. Автор ролика запечатлел вид из не закрывающейся двери на проезжую часть во время движения.

К счастью, никто из пассажиров за время поездки из салона не выпал.

Отдельные комментаторы попеняли автору, что тот ехал в маршрутке вместо того, чтобы добиться ее снятия с линиии и отправки на ремонт.