В брянской больнице не пропустили без очереди беременную

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте во вторник появилось сообщение о возмутившем автора инциденте в железнодорожной больнице Брянска, где пациенты не пропустили в регистратуру без очереди беременную.

«Как можно не пропустить беременную женщину с огромным животом? Регистратура жд больницы! Я поражаюсь никто не предложил даже пропустить! Народ позор вам», — пишет анонимный автор сообщения.

Однако участники дискуссии в основном не оказались с ним солидарны. Комментаторы отмечают, что беременность не болезнь, очередь, судя по снимку не километр, а беременным уже давно нигде и никто не уступает, и к этому пора привыкнуть.