В Брянске ищут владельцев ручного голубя

В сообществе «Я потерялся! Брянск» в социальной сети ВКонтакте во вторник разместили фотографию ручного голубя. Птица, как пишет автор сообщения, была поймана у дома №20 по улице Бурова.

Участники сообщества посоветовали автору, если не найдется хозяин, сдать находку в приют для птиц или, если голубь ничего не болен, передать его в любую частную голубятню.