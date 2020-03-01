Брянские водители превратили внутридворовой проезд в Бежице в трассу Формулы-1
Житель Бежицкого района пожаловался в соцсетях на водителей личных автомобилей и маршруток, которые с перекрытием проезда по улице 22 Съезда КПСС стали на большой скорости пролетать через его двор, создавая неудобства и опасность жителям дома.
«По двору гоняют машины и маршрутки на приличной скорости. Дело в том, что улицу 22 Съезда перекрыли, а за 122-м домом дорога плохая. Уже который день не двор, а трасса. Могут людей покалечить и асфальт разбить. Есть объезд за домом, но туда почему-то не едут. Мы вызывали ДПС. Недавно у нас на дереве повесили знак кирпич, но на него не обращают внимания», — пишет он в сообщестсве «Тревожный Брянск» во ВКонтакте.
В комментариях участники сообщества отмечают, что транспорту надо где-то ездить, пока улица перекрыта.
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