В Трубчевске суд передал на баланс района бесхозный водопровод

Во время проверки соблюдения законодательства о муниципальной собственности прокуратура Трубчевского района Брянщины выявила на подконтрольной территории ничейные водопроводные сети. Об этом сообшила областная прокуратура.

По закону объекты инфраструктуры жизнеобеспечения должны находиться в собственности и иметь ответственного за их состояние. Поэтому надзорное ведомство направило в суд иск к администрации района.

Суд исковое заявление удовлетворил и обязал районную администрацию принять бесхозный водопровод на баланс и поставить его на кадастровый учет как принадлежащий ей объект.