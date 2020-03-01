Брянцы обуждают в соцсетях утренний туман

«Вот это туман!», — отреагировал утром среды, 4 марта, на картину за окном один из пользователей соцсети ВКонтакте в сообществе «Типичный Брянск».

Большинство участников обсуждения не увидели в этом погодном явлении ничего особенного. А один даже предположил, что это хорошо, так заставит ехать медленнее даже водителей, не умеющих ездить. Другие сравнивали увиденное с молоком.

Участник сообщества Сергей Джурко выложил в комментарии к посту два снимка, сделанных из окна многоэтажки, на которых землю видно с трудом.